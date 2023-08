Liverpool, tolta la squalifica a Mac Allister: ci sarà contro il Newcastle

Alexis Mac Allister torna a disposizione di Jurgen Klopp. Nel corso dell’ultima partita di campionato contro il Bournemouth, il centrocampista del Liverpool aveva rimediato un rosso diretto per una dura entrata su Christie. Di fronte alla decisione di squalificare l’argentino per tre giornate, i Reds hanno presentato ricorso e hanno ottenuto l’annullamento della sanzione. Mac Allister sarà dunque disponibile per il prossimo turno di Premier, in cui il Liverpool affronterà il Newcastle.

Foto: Instagram Liverpool