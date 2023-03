Liverpool, stagione finita per il classe 2004 Bajcetic

Brutte notizie per il Liverpool e il centrocampista Stefan Bajcetic. Il diciottenne spagnolo, classe 2004, ha annunciato sui propri profili social che la sua stagione sportiva è finita a causa di un infortunio. Le sue parole: “Purtroppo ho preso un infortunio che mi terrà fuori fino a fine stagione. È molto triste dire addio a questa fantastica stagione per me, ma capisco che questo fa parte del calcio e mi renderà più forte fisicamente e mentalmente. Vorrei ringraziare tutti i reds per il supporto durante la stagione e vi assicuro che farò del mio meglio per tornare più forte che mai”.

Foto: Instagram Bajcetic