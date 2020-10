Liverpool, si ferma van Dijk: infortunio al legamento crociato. Dovrà operarsi

Dopo il duro scontro nel derby contro l’Everton, si è fermato van Dijk a causa del duro intervento da parte di Pickford. Il difensore del Liverpool è uscito in anticipo nella sfida contro gli uomini di Carlo Ancelotti subendo un infortunio al legamento crociato del ginocchio. Queste la nota dei Reds apparsa sul sito ufficiale che annuncia l’operazione chirurgica per il difensore: “Il Liverpool FC può confermare che Virgil van Dijk subirà un intervento chirurgico visto l’infortunio al ginocchio riportato sabato durante il pareggio per 2-2 in casa dell’Everton. Il difensore centrale si è infortunato ai legamenti del ginocchio a seguito di un incidente che ha coinvolto il portiere dei Blues Jordan Pickford dopo sei minuti a Goodison Park. Dopo un’ulteriore valutazione sull’infortunio si è rivelato che sarà necessaria un’operazione. Non è stata fissata alcuna scadenza specifica per il suo ritorno in questa fase. Dopo l’intervento, Van Dijk inizierà un programma di riabilitazione con il team medico del club per consentirgli di raggiungere la piena forma fisica il prima possibile.”

Foto: twitter Liverpool