Liverpool show. E’ 6-1 in casa del Leeds

Il Liverpool prova a chiudere la stagione in maniera dignitosa e lo fa con un roboante 6-1 in casa del pericolante Leeds. Apre le marcature Gakpo, raddoppia Salah. Ad inizio ripresa Sinistessa prova ad accorciare per i padroni di casa, ma Jota, Salah allungano per i Reds fino al 5-1. E nel finale c’è anche spazio per la sesta rete di Nunez. Reds che salgono a 47 punti in ottava posizione, a due lunghezze dal Brighton di De Zerbi e quindi dalla zona Europa.