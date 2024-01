Liverpool senza Endo e Salah, Klopp: “Se uscissero ai gironi, non sarei troppo dispiaciuto”

Jurgen Klopp è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di FA Cup contro l’Arsenal. Il tecnico del Liverpool ha risposto alle domande circa Mohamed Salah e Wataru Endō, impegnati rispettivamente con Egitto e Giappone, rispettivamente, in Coppa d’Africa (13 gennaio – 11 febbraio) e Coppa d’Asia (12 gennaio – 10 febbraio): “Ho detto loro che se gli avessi augurato buona fortuna sarebbe stata una bugia. Da un punto di vista personale non sarei troppo dispiaciuto se entrambi uscissero alla fase a gironi, ma probabilmente questo non sarà possibile. Sarei certamente contento se vincessero il torneo. Gli ho augurato buona fortuna e ovviamente di tornare sani. Più o meno sono state queste le mie parole, tutto qui. Ora dovremo gestire questa situazione e lo faremo. Sono positivo sul fatto che troveremo una soluzione, cosa che dovremo fare in campo”.

Foto: Twitter Liverpool