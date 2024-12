Liverpool, Salah: una macchina da gol

Momo Salah, ala del Liverpool, ha già segnato gli stessi gol siglati durante lo scorso campionato. 18 gol e 15 assist in questo inizio di stagione tra Campionato (15-11), UEFA Champions League (2-4) e Carabao Cup (1-0). Durante tutta la Premier League 2023-24 aveva segnato esattamente 18 gol, stesso numero di quelli che ha all’attivo l’egiziano ora, ma con una sola differenza… non siamo nemmeno a Natale. 15 gol e 11 assist, una somma di 26 partecipazioni ai gol in solamente 16 presenze. Numeri da fuoriclasse. Nella giornata di ieri il Liverpool si è aggiudicato la vittoria contro il Tottenham con un risultato tennistico, 3-6 per la squadra di Slot, con doppietta di Salah. Miglior marcatore del Liverpool in questa stagione da ala destra è una macchina da gol e di assist. La cosa più assurda? Salah ha il contratto in scadenza e a meno che non dovesse firmare un rinnovo con i Reds, a gennaio avrebbe la possibilità di firmare con qualunque club. A suon di gol e assist ha portato ad essere +12 sul Man City in Premier e a +4 dalla seconda, il Chelsea, che però ha una partita giocata in più. In Champions non ha ancora perso e ha subito solo un gol alla prima contro il Milan. Il grande Liverpool è tornato e fa paura a tutta Europa.

Foto: instagram Liverpool