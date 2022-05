Liverpool-Real Madrid, a dirigere la sfida sarà Turpin

Alla vigilia della finale di Champions League di Parigi tra il Liverpool di Klopp e il Real Madrid di Ancelotti, la Uefa ha reso noto il nome dell’arbitro che dirigerà la sfida ovvero Turpin. L’arbitro francese arbitrerà per la prima volta in carriera una finale, dopo essere stato quarto uomo nel 2018. Nella squadra arbitrale risultano esserci anche due italiani ovvero Irrati e Meli che saranno in sala Var.

Foto: Twitter Champions League