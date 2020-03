Il Liverpool torna a vincere, dopo le ultime prove non proprio esaltanti, e lo fa battendo il Bournemouth per 2-1 grazie ai gol di Salah e Mané. I Reds, con questo successo ad Anfield, stabiliscono un nuovo record in Premier League salendo a quota 22 successi interni. Jurgen Klopp supera proprio il Liverpool di Bill Shankly che conquistò nel 1972 21 vittorie consecutive.