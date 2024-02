Liverpool, nuovo problema fisico per Thiago Alcantara

Non c’è pace per Thiago Alcantara. Il centrocampista del Liverpool, fermo dal 26 aprile, per un problema all’anca, che lo ha costretto a rimanere lontano dai campi da gioco per molto tempo, era tornato in campo nel corso della sconfitta per 3-1 contro l’Arsenal, i primi da 10 mesi a questa parte. Secondo quanto riportato dal The Guardian però, pare che lo spagnolo abbia accusato un problema muscolare che, ancora una volta, lo terrà ai box per diverso tempo.

Foto: twitter Champions