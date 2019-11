Liverpool-Napoli, le ultimissime sulle probabili formazioni

Liverpool e Napoli hanno entrambe bisogno di una vittoria per essere certe di approdare agli ottavi di Champions League. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni della sfida di Anfield.

Ancelotti dovrebbe riproporre Manolas al centro della difesa insieme a Koulibaly, con Di Lorenzo sulla corsia destra e Maksimovic in vantaggio su Mario Rui sulla sinistra. In mezzo al campo spazio ad Allan e Fabian Ruiz (favorito su Elmas), con Callejon a destra e Zielinski a prendere il posto di Insigne indisponibile a sinistra. In attacco la coppia Mertens-Lozano. Klopp conferma il solito 4-3-3: Alisson tra i pali, in difesa Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk e Robertson; in mediana agiranno Henderson, Fabinho e Wijnaldum, mentre davanti il tridente formato da Salah, Firmino e Mané.

LIVERPOOL-NAPOLI, PROBABILI FORMAZIONI:

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Maksimovic (Mario Rui); Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Mertens, Lozano.

Foto: sportbuzzer.de