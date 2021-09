Tutto pronto ad Anfield per il ritorno del Milan in Champions League. La squadra di Pioli dovrà vedersela contro il Liverpool di Kloop, ecco le scelte ufficiali dei due allenatori per questa prima giornata della fase a gironi.

Liverpool-Milan, le formazioni ufficiali:

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander Arnold, Gomez, Matip, Robertson; Keita, Fabinho, Henderson; Salah, Jota, Origi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernández; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Díaz, Leão; Rebić.

Foto: Twitter Milan