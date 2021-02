Liverpool-Manchester City, le formazioni ufficiali

Ecco le scelte definitive dei due tecnici per il big match di giornata in Premier League, alle 17.30 ad Anfield Road va in scena Liverpool-Manchester City:

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Henderson, Robertson; Wijnaldum, Jones, Thiago; Salah, Firmino, Mane.

All. Klopp.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Cancelo, Dias, Stones, Zinchenko; Rodrigo, Gundogan, Bernardo; Mahrez, Sterling, Foden.

All. Guardiola.

Foto: Mirror