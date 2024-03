Liverpool-Manchester City, Klopp e Guardiola all’ultima sfida

Alle 16.45 tutti i riflettori della Gran Bretagna saranno proiettati sulla supersfida al vertice tra Liverpool e Manchester City, due compagini in serrata lotta per la vittoria finale della Premier League insieme all’Arsenal, in una corsa a tre che le vede racchiuse in un fazzoletto di appena 3 punti. Quella di quest’oggi, inoltre, rappresenterà l’ultimo match, almeno per ora, tra il catalano e il tedesco, visto che quest’ultimo ha già annunciato l’addio al club a fine stagione per prendersi un anno sabbatico. I due si stimano tanto e lo hanno spesso ripetuto: “Certi livelli non li avremmo raggiunti se non ci fossimo spinti a vicenda.”

Foto: Twitter Manchester City