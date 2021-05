Liverpool, l’infortunio di Diogo Jota meno grave del previsto. Il comunicato del club

Con una nota sul sito ufficiale, il Liverpool ha aggiornato la situazione dell’infortunio dell’attaccante portoghese Diogo Jota. Inizialmente si pensava che la punta non fosse in grado di terminare la stagione e c’era anche la preoccupazione per gli Europei, ma il club inglese ha fornito ottime notizie per il giocatore: “Avendo precedentemente pensato che il numero 20 sarebbe stato costretto a saltare il resto della stagione, un’ulteriore diagnosi ha rivelato che l’infortunio non è grave come si pensava inizialmente”.

Jürgen Klopp has confirmed we’ll make a late assessment to determine whether @DiogoJota18 is available for #LIVCRY tomorrow ⬇️ — Liverpool FC (@LFC) May 22, 2021

Foto: Twitter personale