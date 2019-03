Liverpool Legends-Milan Glorie: gol e spettacolo ad Anfield, Gerrard firma il 3-2 Reds

Grande festa ad Anfield per la sfida tra le leggende di Liverpool e Milan. Tante giocate dei numerosi campioni che sono scesi in campo, gol e spettacolo: è finita 3-2 per i Reds, match deciso dalla rete di Steven Gerrard. Il Liverpool era passato in vantaggio con Fowler, che ha superato Dida da pochi passi. In avvio di ripresa ecco il raddoppio, siglato da Cissé che approfitta di un errore di Digao e batte Abbiati. Poi Pirlo ha riaperto la gara con una bellissima pennellata su punizione, mentre Pancaro ha agguantato il pari. Alla fine ci pensa Gerrard ad insaccare il definitivo 3-2. Lo spettacolo ad Andield non è mancato…

Foto: Twitter ufficiale Milan