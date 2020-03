Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha commentato il successo sul Bournemouth ai media inglesi: “Buona la prestazione di squadra dopo un inizio difficile. Situazioni come quella di Wilson – reo di aver contrastato troppo duramente Joe Gomez, ndr – non aiutano. Per me, ovviamente, è un fallo al 100%. Nient’altro”.

Foto: Liverpool Twitter