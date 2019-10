Liverpool, Klopp sorride: Allisson è pronto al rientro. Ci sarà anche in Champions

Non solo il primato di Premier League. In casa Liverpool non mancano le buone notizie, nonostante la pausa per le Nazionali che ha frenato nel weekend appena trascorso anche il campionato inglese. Klopp, però, alla ripresa potrà tornare a puntare su Alisson Becker.

L’ex portiere della Roma si era infortunato durante la prima partita di Champions League, giocata e persa a Napoli dai campioni d’Europa in carica. Il brasiliano, in queste settimane, si è però allenato duramente proprio per accelerare i tempi di recupero, mettendo nel mirino la sfida di domenica contro il Manchester United e riuscendo nell’obiettivo di rendersi disponibile per Old Trafford. Lo riporta il The Guardian.

Foto: Twitter Liverpool