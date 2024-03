Liverpool, Klopp: “L’Atalanta sarà un avversario scomodo”

L’Atalanta dovrà vedersela con il Liverpool nei quarti di finale di Europa League. Il tecnico dei Reds Jurgen Klopp si è espresso così, in conferenza stampa, sull’esito del sorteggio tenutosi oggi a Nyon, dicendo la sua sulle difficoltà che presenta il doppio confronto con la squadra bergamasca:

“Sarà sicuramente una sfida difficile, abbiamo già giocato contro i nerazzurri. Non è che li abbia visti 500 volte da allora, ma l’Atalanta ha sempre lo stesso allenatore, sono abbastanza sicuro che ha ancora una struttura simile. Il che significa che sarà un avversario scomodo contro cui giocare, molto ben organizzato. È un quarto di finale, non mi aspettavo nessun avversario facile, soprattutto viste tutte le realtà coinvolte. Non vedo l’ora di giocare contro l’Atalanta, una squadre che rispetto tantissimo per quello che ha fatto negli ultimi anni. Ha sempre avuto un rendimento costante negli ultimi anni”.

Foto: Twitter Liverpool