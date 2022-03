Henderson: “Nessuna illusione, l’Inter può farcela. Rosa di qualità, all’andata ci hanno messo in difficoltà”

Questa sera andrà in scena l’attesissimo ottavo di finale di ritorno di Champions League, con l’Inter che sarà chiamata a cercare l’impresa a Liverpool, dove dovrà rimontare lo 0-2 dell’andata. Un parziale che rende i Reds favoriti, ma che non chiude definitivamente i discorsi qualificazione. Lo sa bene il centrocampista Jordan Henderson, che intervistato all’interno del Matchday Programme della società britannica ha affermato: “Ci sono alcune partite che parlano da sole e questa è una di quelle, una sfida fra Liverpool e Inter in Champions League è il massimo. Ci siamo affrontati solo poche settimane fa a San Siro, anche se abbiamo vinto non possiamo illuderci del fatto che tutto sia fatto. Siamo ancora all’intervallo e loro sanno di potercela fare”.

Henderson ricorda la gara d’andata: “Non dobbiamo commettere errori, l’Inter ci ha messo in difficolta in ogni fase del gioco. Erano aggressivi e ci attaccavano alti, la vittoria che abbiamo ottenuto è stata bella ma la partita è stata vera e ci aspettiamo avvenga lo stesso stasera. L’Inter sta andando molto bene in Serie A, non è un caso: la qualità della loro rosa è sotto gli occhi di tutti”.

Il centrocampista prosegue: “Se stasera fossi nel loro spogliatoio ci crederei. Il nostro obiettivo è chiaro: dobbiamo assicurarci che il nostro vantaggio non scivoli via. Dobbiamo ricordare quanto sia stata difficile la gara d’andata e aspettarne una ancora più dura. Serve mettersi nei panni dell’Inter e rendersi conto che loro daranno tutto per cambiare le cose. Lo richiede la storia e la reputazione del club”.

Foto: Twitter personale Henderson