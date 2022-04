Liverpool in finale di FA Cup: cade il City

Troppo tardiva la reazione del Manchester City che, seppur diverso rispetto alla brutta copia scesa in campo nel primo tempo, non è riuscito a ribaltare il 3-0 con il quale il Liverpool ha chiuso la prima frazione della semifinale di FA Cup da pochi istanti terminata. Al triplice fischio è 3-2 per la banda di Klopp, che porta i suoi a giocarsi il trofeo all’atto conclusivo.

Foto: Twitter Liverpool