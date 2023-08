Gli ultimi giorni di calciomercato saranno importanti per il Liverpool per capire se arriverà l’affondo dall’Arabia per Salah, con l’Al-Ittihad in agguato per l’asso egiziano. Come scritto da A Bola, dal Portogallo sembra netta la volontà dei Reds di sostituire l’esterno con Joao Felix, anche se la dirigenza inglese resta ottimista sulla permanenza di Salah ad Anfield.

Foto: Twitter Champions League