Liverpool, il comunicato sull’infortunio di Adrian

Eroe per una sera grazie all’assenza di Alisson, poi l’infortunio che ha dell’incredibile. Dopo aver parato il rigore decisivo per la conquista da parte del suo Liverpool della Supercoppa Uefa, il portiere spagnolo Adrian è stato festeggiato con grande entusiasmo dai propri compagni. A essi si è aggiunto poi un tifoso dei Reds che, dopo aver invaso il terreno di gioco, è scivolato andando a colpire lo stesso estremo difensore sulla caviglia. Alla vigilia della seconda giornata di Premier League, il Liverpool ha voluto chiarire le sue condizioni attraverso una nota sul proprio sito ufficiale: “Adrian ha subito una stravagante distorsione alla caviglia durante i festeggiamenti per la vittoria sul Chelsea nella Supercoppa Uefa di mercoledì a Istanbul. Jurgen Klopp ha parlato dell’infortunio durante la conferenza stampa di questa mattina, ammettendo che una decisione sarà presa solo domattina. Tuttavia, lo spagnolo è ottimistico riguardo il recupero in vista della sfida con il Southampton. Parlando a Liverpoolfc.com, ha detto: «Mi sento molto meglio oggi. […] È stata una situazione strana ma mi sento molto meglio e spero di esser pronto per domani. Credo di aver molte chance di esserci. Mi sento pronto mentalmente e spero che oggi vada ancora meglio dopo le terapie. Sono molto ottimistico sul partire ancora titolare domani»“.

Foto: twitter Uefa