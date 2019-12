Liverpool, il comunicato sulle condizioni di Oxlade-Chamberlain

Il 2019 si chiude nel peggiore dei modi per Alex Oxlade-Chamberlain. Il centrocampista del Liverpool si è infortunato durante la Finale del Mondiale per club contro il Flamengo. Un altro stop per lo sfortunato giocatore che già un anno e mezzo fa, sempre per infortunio, fu costretto a saltare il Mondiale in Russia. La speranza di mister Klopp è che questa volta il giocatore possa recuperare in fretta ma, come si legge in una nota del club, Oxlade-Chamberlain tornerà in campo nel 2020: “Il giocatore salterà le ultime due partite del Liverpool del 2019 dopo un infortunio al legamento della caviglia. Oxlade-Chamberlain non sarà disponibile per gli incontri con Leicester City e Wolverhampton, poi sarà sottoposto ad ulteriori valutazioni per determinare quando potrà tornare“.