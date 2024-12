Liverpool, idea Nico González del Porto: al Barça andrebbero 24 milioni di euro

Per l’ennesima volta, la Masia si rivela per il Barcellona una vera miniera d’oro. Il centrocampista classe 2002 Nico González, formatosi proprio nelle giovanili blaugrana e oggi al Porto, sarebbe sotto osservazione da parte del Liverpool. Riporta la notizia Mundo Deportivo, che aggiunge che i Reds potrebbero addirittura arrivare a pagare la clausola rescissoria del talento spagnolo, che si attesta sui 60 milioni di euro. Un potenziale trasferimento che farebbe la gioia del Barça, che aveva inserito una clausola di rivendita del 40% quando il giocatore era partito direzione Porto. Se il Liverpool dovesse ingaggiare Nico, il Barcellona riceverebbe quindi 24 milioni di euro, cifra che aiuterebbe non poco le casse del club di Laporta.

Foto: Instagram Nico Gonzalez