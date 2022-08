Liverpool, grana Thiago Alcantara: infortunio al tendine del ginocchio per lo spagnolo. Out quasi 2 mesi

Grana per il Liverpool di Jurgen Klopp. I Reds dovranno fare a meno per diverso tempo di Thiago Alcantara. Il giocatore potrebbe stare fermo per circa sei settimane a causa di un infortunio al tendine del ginocchio rimediato durante la partita di apertura della Premier League, in cui i Reds hanno affrontato il Fulham. Il nazionale spagnolo è uscito dal campo zoppicando all’inizio del secondo tempo e l’infortunio sarebbe abbastanza grave, tanto da fargli perdere appunto questo avvio di stagione e farlo rientrare giusto in tempo per i Mondiali.

Foto: twitter Champions