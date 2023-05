Liverpool fuori dalla prossima Champions. L’amarezza di Salah: “Sono devastato. Abbiamo fallito”

La grande delusione in questa stagione di Premier è il Liverpool, che è ufficialmente fuori dalla prossima Uefa Champions League. I reds, che hanno gettato via la qualificazione nella pessima prima parte di stagione, sono a 5 punti dal quarto posto, ma manca solo una gara alla fine. Non è bastata la grande rimonta del grone di ritorno.

Sui social, Momo Salah, ha espresso tutta la sua amarezza per l’obiettivo fallito: “Sono completamente devastato. Non ci sono assolutamente scuse per questo. Avevamo tutte le carte in regola per arrivare alla Champions League del prossimo anno e abbiamo fallito. Siamo il Liverpool e qualificarsi alla competizione è il minimo indispensabile. Mi dispiace ma è troppo presto per un post edificante o ottimista. Abbiamo deluso voi e noi stessi”.

Foto: twitter Liverpool