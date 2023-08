Liverpool, è fatta per Moises Caicedo. Al Brighton 126 milioni

Roberto De Zerbi si prepara a salutare la sua stella, Moises Caicedo, che lascerà il Brighton nelle prossime ore, per trasferirsi al Liverpool. Offerta da capogiro dei Reds da 126 milioni di euro, una cifra record per la Premier League (superati i 121 milioni spesi dal Chelsea in inverno per il campione del Mondo Enzo Fernandez). Caicedo sarà l’erede di Jordan Henderson, volato in Arabia, nel centrocampo di Jurgen Klopp.

Foto: Instagram Caicedo