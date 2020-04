Liverpool: dopo la risoluzione con il Besiktas, Karius vicino al prestito al Wolverhampton

Loris Karius non resterà al Liverpool. Questa è la sola certezza nel futuro del portiere tedesco che, dopo la risoluzione – non ancora ufficiale – del contratto con il Besiktas, a cui era legato da un prestito biennale, tornerà in Inghilterra in attesa di conoscere il suo futuro. Secondo quanto riporta il quotidiano Fanatik, Karius sarebbe vicinissimo al Wolverhampton, che starebbe limando gli ultimi dettagli dell’accordo con il Liverpool. Il tedesco, quindi, andrà a contendersi il posto con l’esperto Rui Patricio.

Foto: ESPN