Liverpool, Chiesa si rivede in campo. Slot: “Ho visto alti e bassi”

Nella sfida di Carabao Cup tra Southampton e Liverpool di ieri sera, Arne Slot, mister dei Reds, ha finalmente concesso un tempo intero a Federico Chiesa. Per lui 45 minuti in cui non è riuscito a segnare o fare assist ma ha provato il tiro tre volte. Stagione fin qua da dimenticare per l’esterno italiano che ha avuto un periodo in cui è stato infortunato e ora Slot sta cercando di inserirlo nelle gerarchie e mettergli minuti sulle gambe. L’allenatore del Liverpool ha dichiarato in conferenza stampa post-partita: “Non so se l’abbiamo vista allo stesso modo, ma credo che quello che ho visto sia ciò che ci si può aspettare. Se un giocatore è fuori per cinque o sei mesi, non ci si può aspettare troppo. Ho visto alti e bassi. Ho visto alcuni momenti davvero buoni e altri in cui ho pensato: ‘Ok, puoi fare meglio di così’. Per me è del tutto normale se un giocatore è stato fuori per tanto tempo e gioca la sua prima partita dopo cinque o sei mesi”.

Foto: Instagram Chiesa