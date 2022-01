Liverpool, che regalo per Klopp: Luis Diaz. Il Porto sta cedendo

Il Liverpool sta per chiudere per l’esterno colombiano Luis Diaz, in arrivo dal Porto. I Reds hanno superato all’ultimo il Tottenham di Conte, che aveva seguito il calciatore per alcune settimane.

Ma l’offerta dei Reds è stata migliore: si parla di un accordo intorno ai 45 milioni più 15 di bonus. Luis Diaz, classe 1997, è un esterno sinistro d’attacco, dotato di velocità e buona tecnica individuale oltre che in possesso di un eccellente dribbling. Andrà a rinforzare l reparto avanzato di Klopp.

Il club portoghese, nonostante Sergio Conçeiçao si fosse espresso per trattenerlo fino a fine stagione, avrebbe accettato l’offerta. Visite mediche previste in Argentina, dove si trova il giocatore impegnato con la nazionale colombiana nelle qualificazioni a Qatar 2022.

Foto: Twitter personale