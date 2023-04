Liverpool-Arsenal, gomitata del guardalinee a Robertson

Polemiche in Inghilterra per un episodio accaduto al termine del primo tempo di Liverpool-Arsenal, sfida terminata col risultato di 2-2. Il guardalinee Hatzidakis mentre parla con Robertson poco dopo la fine del primo tempo, alza il gomito e lo appoggia sul viso del terzino dei Reds. Un episodio destinato a far discutere nelle prossime ore, con l’associazione arbitrale della Football Association che si è già espressa con un comunicato durante lo svolgimento della partita: “Siamo consapevoli della vicenda che ha coinvolto l’assistente Constantine Hatzidakis e il difensore del Liverpool Andrew Robertson all’intervallo durante il match fra Liverpool e Arsenal. Valuteremo la questione accuratamente al termine della partita“.

Foto: AS