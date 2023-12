Liverpool, ansia Matip: si teme la rottura del legamento crociato

Il Liverpool si prepara ad affrontare lo Sheffield United ma i pensieri sono tutti rivolti a Joel Matip. Il difensore camerunese è stato costretto a uscire nel secondo tempo della sfida contro il Fulham a causa di un problema al ginocchio: si teme la rottura del legamento crociato. Jurgen Klopp si è detto molto preoccupato. “Quando il medico arriva e dice ‘Non sembra niente di buono, ma dobbiamo aspettare la risonanza’, ma la scansione non arriva, puoi immaginare che non abbia un bell’aspetto. Non arrivano mai buone notizie in questi casi, non mi è mai capitato in tutti questi anni che qualcuno dicesse ‘Oh mio Dio, mi sono completamente sbagliato, può giocare domani’. Questo non accadrà”.

