Liverpool, chiuso il centro sportivo. Ribadita la richiesta di rinvio della gara di Coppa di Lega

Anche Pepijn Lijnders, vice di Jürgen Klopp, ha il Covid e il Liverpool ha ribadito la richiesta di rinviare la semifinale di Coppa di Lega contro l’Arsenal, prevista per domani all’Emirates Stadium. Il club “puo’ confermare che Pepijn Lijnders e’ risultato positivo al Covid-19” martedì sera, si legge in un comunicato del club. Oggi Lijnders doveva presenziare la conferenza stampa pre-partita, che è stata quindi annullata. Il tecnico olandese aveva già dovuto sostituire Klopp in panchina nella partita con il Chelsea (2-2) di domenica in Premier, dopo che anche il tedesco era risultato positivo in settimana. “In assenza di ogni prospettiva di miglioramento della situazione entro giovedì e con la possibilità che, anzi, peggiori ulteriormente, il club ha ritenuto prudente e ragionevole richiedere una riprogrammazione di questo evento”, avevano detto ieri i Reds sul loro sito. “La risposta a questa richiesta è ancora in sospeso”, ha aggiunto il club oggi. La richiesta è gestita dalla English Football League (EFL), organizzatore della competizione, e non dalla Premier League, che ha già rinviato molte partite di campionato a causa della pandemia.

Il club ha inoltre reso nota la chiusura del centro sportivo per le troppe positività emerse e lo stop degli allenamenti di oggi.

Foto: Twitter Liverpool