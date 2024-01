Liverpool, altro addio in vista: dopo il mercato lascerà anche il ds Schmadtke

In seguito all’annuncio di Jurgen Klopp di lasciare il Liverpool a fine stagione, anche il direttore sportivo dei Reds Jorg Schmadtke lascerà, ma alla chiusura del mercato invernale. La nota del Liverpool sul proprio sito ufficiale: “Il Liverpool FC può confermare che il mandato di Jorg Schmadtke come direttore sportivo terminerà al culmine della finestra di mercato di gennaio. Vorremmo esprimere la nostra gratitudine a Jorg per l’importante ruolo che ha svolto da quando è arrivato al Liverpool la scorsa estate”. Sui canali ufficiali del club compare anche il saluto dello stesso Schmadtke: “Il Liverpool è un club molto speciale quindi aver avuto l’opportunità di lavorare qui è stato un grande onore per me, anche se sapevo fin dall’inizio che sarebbe stato solo per un breve periodo. Vorrei ringraziare tutti – la proprietà, l’allenatore, lo staff, i giocatori e i tifosi – per il supporto che mi è stato dato e fare i miei migliori auguri per il resto di questa stagione”.

Foto: sito ufficiale Liverpool FC