Liverpool, allarme Shaqiri: “Deluso dalle panchine, devo valutare”

Xherdan Shaqiri e il Liverpool potrebbero non esser destinati a stare insieme ancora a lungo. Lo svizzero, che con i Reds non sta trovando molto spazio vista la concorrenza di attaccanti come Mané, Firmino e Salah, ha rilasciato alcune amare dichiarazioni al riguardo a Langenthaler Tagblatt: “Sono deluso dal fatto che non sto giocando, ma credo sia normale, nessuno è felice quando va in panchina. È chiaro che mi piacerebbe avere più minuti, devo capire bene la situazione e trovare una soluzione. Non so nulla di offerte da Galatasaray o Monaco“.

Foto: Langenthaler Tagblatt