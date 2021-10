Liverpool, Alisson e Fabinho attendono i Reds già a Madrid per non fare la quarantena in Inghilterra

Interessante soluzione trovata dal Liverpool per aggirare la quarantena dei suoi calciatori sudamericani provenienti dalle gare delle qualificazioni ai Mondiali. Il Liverpool ha deciso di rinunciare al portiere Alisson Becker e al centrocampista Fabinho per la sfida di domani a Watford, facendoli rientrare direttamente dal Brasile a Madrid.

Martedì i Reds sfideranno l’Atletico al Wanda Metropolitano e quindi i calciatori attenderanno la squadra già in Spagna. Se i due nazionali brasiliani fossero tornati in Inghilterra, avrebbero dovuto sottoporsi a 10 giorni d’isolamento, visto che il Brasile è ancora nella lista rossa dei Paesi ad alto rischio di contagio.

I due quindi avrebbero saltato non solo la gara di domani ma anche le successive. Così facendo invece, almeno in Champions potranno giocare e inoltre, non provenendo direttamente dal Brasile, la quarantena cadrebbe e sarebbero utilizzabili per la prossima sfida di Premier.



Foto: Twitter Liverpool