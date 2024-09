Liverpool, Alisson: “Domani avremo una possibilità per far vedere di che pasta siamo fatti”

Per Milan-Liverpool, dalla pancia del “Meazza”, c’è Alisson Becker, ex portiere della Roma. Ecco cosa ha dichiarato in conferenza stampa:

C’è delusione dopo il ko col Nottingham?

“Domani avremo una bella possibilità per dare prova di far vedere di che pasta siamo fatti. Nell’ultima partita siamo stati molto lontani rispetto a ciò che siamo. Lo sport cambia dall’oggi al domani dobbiamo concentrarci su quello dobbiamo fare domani”

Torni in Italia…

“Sempre un piacere tornare in Italia, vengo anche durante le vacanze. Domani sarà una partita molto difficile per noi: c’è una grandissima squadra davanti, una gara storica e sappiamo che hanno fatto due grandissime finali. Per noi è un piacere avere l’opportunità di giocare una partita come questa. Siamo pronti per lottare”

Sarà un confronto anche tra te e Maignan…

“Maignan è un grandissimo portiere. Sta facendo benissimo da quattro o cinque anni. Gioca bene anche con la Francia. Sostituire un grandissimo come Lloris non è facile e lui sta facendo benissimo. Ha molta fisicità, velocità, tecnica pulita: un bravissimo portiere. Tra i dieci migliori al mondo. La qualità dei portieri è cresciuta tanto”

Che impatto vi darà San Siro?

“Questi ambienti ci piacciono sempre, a favore o contro. Sarà una bellissima occasione per giocare a calcio”

Foto: X personale