Liverpool-Alberto Moreno, siamo ai saluti. E l’Arsenal…

Il Liverpool e Alberto Moreno, siamo ai saluti e il matrimonio è destinato a interrompersi. Il laterale sinistro spagnolo vive ormai da separato in casa e a gennaio avverrà l’inevitabile divorzio tra le parti. Secondo quanto si vocifera in Inghilterra, l’Arsenal – su precisa richiesta del tecnico Unai Emery – ha già mosso passi importanti per assicurarsi il canterano del Siviglia. I Gunners, però, per spuntarla dovranno battere proprio l’agguerrita concorrenza del club andaluso che, per via degli ottimi rapporti con il classe 1992, gode di una corsia preferenziale. Il 26enne, acquistato dai Reds nel 2014, in questa stagione ha racimolato soltanto 3 apparizioni e il suo contratto andrà in scadenza il prossimo giugno.

