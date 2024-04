LIVERPOOL ACCENDE UNO SLOT

Con la fine dell’era Klopp il Liverpool ha già deciso chi prenderà il testimone dal tecnico tedesco. Il nome designato è quello di Arne Slot, attuale allenatore del Feyenoord. Nato il 17 settembre 1978 a Bergentheim, in Olanda, Slot ha alle spalle una carriera da calciatore, durate la quale ha ricoperto il ruolo di centrocampista, giocando sempre in patria ed indossando le maglie di PEC Zwolle, NAC Breda e Sparta Rotterdam. Proprio con il Zwolle comincia il suo cammino da allenatore, quando nel 2013 allena, per un anno, le giovanili del club con il quale ha iniziato e finito la sua avventura nel calcio giocato. Dal 2014 al 2019 ricopre l’incarico di allenatore in seconda, prima al Cambuur e poi all’AZ Alkmaar. La svolta arriva nell’estate del 2019, quando Slot sostituisce John Van Den Brom sulla panchina della squadra di Alkmaar. Sotto la sua guida l’AZ disputa una stagione sorprendente, rivelandosi la rivelazione del campionato. Con la prestigiosa vittoria ottenuta ai danni dell’Ajax, Slot eguaglia un mostro sacro come Louis Van Gaal, raggiungendo quota 41 punti in 17 gare di Eredivisie. Un record eguagliato che risale al 2008/2009, stagione dell’ultimo trionfo nazionale dei Kaaskoppen, che si trovano a pari merito con l’Ajax, quando il Covid costringe allo stop il campionato, con il titolo che non sarà mai assegnato. Nella stagione successiva, dopo un inizio altalenante, Slot viene esonerato il 5 dicembre, con la squadra che si trova all’ottavo posto della classifica. Oltre ai risultati però, la principale causa della fine del suo rapporto professionale con l’AZ sono i contatti, già avviati con il Feyenoord, in vista dell’annata seguente. L’approdo al club di Rotterdam, in seguito a questo esonero, viene ufficializzato quasi subito e Slot succede a Dick Advocaat, cominciando l’annata 2021-2022 sulla panchina dei biancorossi, con i quali firma un contratto biennale. La stagione si chiude con il Feyenoord che conquista il terzo posto in Eredivisie e raggiunge la finale di Conference League, capitolando solo al cospetto della Roma, nell’ultimo atto della competizione giocato a Tirana e perso dagli olandesi per 1-0, in un match deciso dalla rete di Nicolò Zaniolo. I risultati, comunque soddisfacenti, valgono il rinnovo a Slot, che si lega alla società fino al 2025, estendendo il suo contratto di altri due anni. La rivalità con i giallorossi si infiamma di nuovo nel 2023, quando la squadra all’epoca allenata da Mourinho costa ancora una volta un torneo continentale al Feyenoord, eliminandolo stavolta dall’Europa League, ai quarti di finale. Quella del 2022-2023, però, si rivela essere la stagione migliore di Slot, che riesce a vincere il suo primo trofeo da allenatore, conducendo la squadra di Rotterdam al suo sedicesimo titolo di campione d’Olanda, che arriva al termine di un campionato dominato. Un trionfo che porta la società a prolungare il contratto del tecnico di un altro anno, con la nuova scadenza fissata al 2026. L’annata corrente, ormai prossima alla conclusione, ha visto il Feyenoord non riuscire a difendere il titolo, cedendo il passo ad un PSV Eindhoven da record, ma capace di conquistare la Coppa d’Olanda, eliminando, agli ottavi proprio il PSV e trionfando di misura nella finale giocata contro il NEC Nijmegen. Il triennio appena concluso ha attirato le attenzioni del Liverpool su Slot, il quale è ormai pronto a fare il salto di qualità per aprire un nuovo ciclo con i Reds. Far dimenticare Jurgen Klopp non sarà un’impresa facile, ma se è vero che vincere aiuta a vincere la Kop potrà presto sognare altri titoli, sotto la guida di un nuovo condottiero che avrà il compito di continuare a scrivere nuove pagine di storia.

Foto: Instagram Feyenoord