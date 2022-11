Liverani: “Peccato per il gol annullato a Pavoletti. Pensavamo di aver già vinto”

Fabio Liverani, allenatore del Cagliari, ha commentato la gara pareggiata 2-2 dai suoi contro il Frosinone.

Queste le sue parole: “Come esce la squadra da questa gara? Siamo partiti meglio poi dopo il vantaggio dovevamo avere più personalità tecnica e sbagliare meno. Il gol subito era evitabile perché palla leggibile e molto lenta. Abbiamo peccato di inesperienza ma lo mettiamo in preventivo. Dopo il gran gol di insigne non abbiamo mollato e qui quando vai sotto non è facile ma abbiamo avuto qualche occasione. Il dispiacere è che guardando la classifica potevamo essere molto più vicini alle zone alte”.

Punto guadagnato o rammarico?” C’è rammarico, una volta che ha segnato Pavoletti pensavamo di aver vinto. Kourfalidis può fare il trequartista ma anche l’interno di centrocampo è molto duttile. Lavora sodo e si è meritato di giocare.

Foto: sito Cagliari