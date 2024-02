Liverani: “Non possiamo far altro che lavorare e giocare con dignità come abbiamo fatto stasera”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Salernitana, Fabio Liverani ha così parlato dopo il ko casalingo per 0-2 contro il Monza: “Come ho visto la gara? Combattuta fino al gol loro. Abbiamo fatto la partita che potevamo, abbiamo concesso poco ad una squadra forte e avuto le nostre occasioni. Prima del gol loro abbiamo avuto due occasioni clamorose, in questo momento non gira bene. Pensiamo ai primi 60 minuti, dopo il gol la squadra ha perso le distanze e a livello mentale non è stato semplice. Abbiamo perso un giocatore per una botta, non è facile”.

Su Manolas: “Vedremo in questi giorni. Tutti dobbiamo dare più disponibilità: da qui alla fine ci mettiamola faccia. Oggi per 60 minuti siamo stati vivi, ma dopo il gol c’è una difficoltà mentale e fisica”.

Poi ha proseguito: “Ho visto voglia di fare, con una squadra che ha lottato fino a quando ha subito gol. Siamo ultimi e a livello mentale non è semplice, ma non possiamo che lavorare, alzare il livello e giocare con dignità come abbiamo fatto stasera”. Sull’occasione di Tchaouna:”Lì ha fatto un’ottima giocata ed è entrato bene, serve un pizzico di fortuna per segnare. Anche Kastanos ne ha avuta una. Ci prendiamo i fischi e da lunedì si ricomincia, perché abbiamo ancora 12 partite e cerchiamo di vincerne il più possibile”.

Infine, sui prossimi incontri: “Si può riaccendere la scintilla? Se la squadra è quella dei primi 60 minuti, è possibile tutto. Lavoriamo tutti i giorni al massimo e prendiamo il meglio da ogni partita sperando che sabato entri quello che non è entrato oggi”.

Foto: sito Salernitana