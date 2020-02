Liverani: “Mercato? Rosa completata, ora pensiamo al Toro. Saponara può giocare dall’inizio”

Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa analizzando il mercato e la gara di domani con il Torino: “Mercato chiuso? Abbiamo occupato le caselle mancanti in rosa, volevamo fare qualcosa in più e non ci siamo riusciti, ma ora ci sono 20 giocatori di movimento. Speriamo che non ci siano defezioni o altri infortuni che ci possano complicare il percorso. Il Torino? Rispetto alla gara d’andata è passato tanto tempo, noi vogliamo fare risultato e dovremo affrontare una gara difficile. A Torino c’è aria di fermento? Per me il Torino, fino alla sconfitta rotonda con l’Atalanta, aveva fatto un campionato giusto. Forse i sette gol hanno pesato più della sconfitta stessa. In Coppa Italia ha fatto un’ottima gara, giocando a calcio con personalità. Guardiamo in casa nostra, cercando di sbagliare il meno possibile. I nuovi arrivati? Stanno discretamente bene fisicamente e hanno tanto entusiasmo. Oggi Paz farà la rifinitura con noi. Barak è abituato a giocare nel centrocampo a tre e Saponara giocherà nel suo ruolo, da trequartista. Petriccione? L’ho convocato, ma solo per la panchina. Imbula è rimasto e verrà reintegrato? A centrocampo siamo a posto, bisognerebbe parlare con il direttore Meluso. Chi farà il play? Gioca Deiola. Farias? È sulla via del rientro, speriamo di riaverlo quanto prima. L’atteggiamento di Verona è stato rinunciatario? La classifica comprende più quadre nella lotta per non retrocedere, noi come altri abbiamo fatto male. Le difficoltà le stiamo incontrando, l’obiettivo è cercare di risucchiare qualche altra squadra. Dobbiamo migliorare e cercare di rimanere di più in partita, soprattutto se si prendono due gol in pochi minuti come a Verona. Non è una questione di condizione fisica, la partita prima con l’Inter la squadra stava bene e non è possibile un calo simile. Conta la concentrazione. Falco e Lapdula domani? Non abbiamo molte alternative. Paz? È un calciatore forte nel gioco areo, ma per risolvere i problemi bisogna migliorare tutti insieme. Molti dei nuovi arrivi, finora, hanno giocato poco. Paz ha fatto 90 minuti col Bologna domenica scorsa, ma prima aveva giocato poco. Così come Barak, Saponara e Deiola. Dobbiamo saperli gestire e aspettare. Lo striscione dei tifosi che chiedono sudore? Hanno ragione, per la squadra deve essere un ulteriore stimolo e deve capire che bisogna dare tutto in ogni partita, senza calare la concentrazione da una settimana all’altra com’è successo recentemente”.

Foto: Colpoditaccoweb.it