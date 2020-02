Liverani: “Mancano quindici punti alla quota salvezza e dobbiamo provare a prenderli con chiunque”

Dopo la vittoria riportata contro la Spal, è intervenuto in conferenza stampa l’allenatore del Lecce Fabio Liverani. Di seguito una parte delle sue dichiarazioni.

“A livello di malizia siamo ancora un po’ ingenui: a favore di vento nel primo tempo avremmo dovuto verticalizzare di più e invece abbiamo fatto il contrario. La Spal ha giocato a calcio, ha provato a metterci in difficoltà. Nel calcio non conta quanti attaccanti hai in campo, ma che attitudini hai. Non potrò mai dimenticare la Lazio di Eriksson, con cinque centrocampisti straordinari e senza punte. Ho sempre messo quaranta punti come quota salvezza: ad oggi mancano quindici punti e dobbiamo provare a prenderli con chiunque”.

