Liverani: “Lapadula ha una fame incredibile. Saponara? Mi avevano sconsigliato di prenderlo”

Queste le prime dichiarazioni di Fabio Liverani, allenatore del Lecce, dopo la vittoria per 3-2 in casa del Napoli: “Abbiamo subito i primi 20-25 minuti la loro pressione, con qualità tecnica, palleggio, aggressività – le sue parole a Sky Sport -. Poi abbiamo preso un po’ di coraggio e da lì abbiamo provato a mettere in difficoltà una squadra forte, che se l’alleggerisce e la fai correre indietro va in difficoltà. Avevamo pensato e provato questo. Dopo il gol del pareggio del Napoli ci siamo riusciti paradossalmente ancora di più. Saponara? Il ragazzo, da quando l’abbiamo contattato, non ha avuto dubbi. Ha scelto Lecce con serietà. Avevo ricevuto da addetti ai lavori circa 25 telefonate che mi sconsigliavano di prenderlo perché è un calciatore un po’ lunatico. Invece l’abbiamo preso lo stesso. Lapadula? Si esalta nelle battaglie, oggi aveva due ossi duri da fronteggiare. Delle volte cerco di fargli capire che deve sprecare meno energie, deve imparare a correre meglio. E’ generoso, ha una fame incredibile. In una squadra come la nostra è fondamentale”.

Foto: screenshot Serie A Youtube