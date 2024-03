Liverani: “La nostra situazione ci obbliga a giocare per la vittoria. Non c’è nessun recupero, anzi, perdiamo anche Boateng”

Fabio Liverani, tecnico della Salernitana, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara della Dacia Arena con l’Udinese. Queste le sue risposte alle domande della stampa presente:

A Udine con un solo risultato a disposizione, Sabatini le ha rinnovato la fiducia in settimana. Però non c’è alternativa alla vittoria…

“La nostra situazione ci obbliga a giocare per la vittoria, il ritardo dalla zona salvezza è importante. Questo non vuol dire scendere in campo in modo scriteriato. L’Udinese ha caratteristiche ben definite, un avversario molto fisico. Dovremo stare sempre dentro alla partita, provando a sfruttare le occasioni concedendo il meno possibile.”

Ci sarà un cambio di modulo?

“E’ vero che ho sempre preferito giocare con la difesa a quattro, ma la Salernitana ha sempre giocato a tre negli ultimi due anni. C’è soprattutto una difficoltà numerica, non c’è nessun recupero. Nemmeno Fazio. Non siamo messi bene, anzi perdiamo anche Boateng e questo è il cruccio che avrò fino a domani. L’idea di giocare con la linea a quattro mi accompagna dal primo giorno, devo capire se e come farla.”

Come ha vissuto questa settimana di polemiche?

“Quando ho accettato, sapevo perfettamente quali difficoltà avrei trovato. Ci stanno le parole della società, la delusione è totale e non l’ho presa sul personale. Lo ha ribadito il direttore generale. Non avevo dubbi sulla loro fiducia, ci parlo quotidianamente. Tutti dobbiamo fare di più, però la vivo con serenità.”

Lo spareggio salvezza può essere un obiettivo?

“Il regolamento ci dà questa possibilità. L’obiettivo principale deve essere quello della salvezza diretta, ovviamente. Tuttavia ci aggrappiamo a tutto ciò che può aiutarci a restare in questa categoria.”

Foto: Twitter U.S. Salernitana