Liverani: “Gara equilibrata, il Parma ha avuto tante occasioni. Ci prendiamo questo punto”

Fabio Liverani, allenatore del Cagliari, ha commentato in conferenza stampa il pareggio contro il Parma.

Queste le sue parole: “Abbiamo subito un palleggio di giocatori importanti, arrivavamo tardi sulle scalata. La loro bravura ci ha messo in difficoltà, non riuscivamo ad essere compatti. Due o tre occasione le abbiamo avuto anche noi. Nel secondo tempo meglio, abbiamo raggiunto il pareggio con un infortunio del portiere ma avevamo già avuto altre occasioni per pareggiarle. E’ un campionato molto difficile, ci prendiamo questo punto e tra tre gironi si rigioca”.

Sui risultati: “Abbiamo da recriminare per qualche partita, bisogna essere realisti, ci sono ancora quattro partite da giocare e possiamo migliorare la nostra classifica con le vittorie”

Sul tifo “Ho sempre avuto rispetto per i tifosi, per chi sostiene la squadra. Il mio obiettivo è quello che i fischi possano diventare applausi. Noi possiamo farlo solo con il lavoro ed i risultati. Dipende da noi. Oggi ci prendiamo i fischi con l’obiettivo che diventino applausi. Abbiamo confermato le due punte, pensavo di poter sfruttare Luvumbo verso fine partita ma l’abbiamo sfruttato troppo poco”.

Foto: sito Cagliari