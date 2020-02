Liverani: “Falco in Nazionale? Mancini osserva i calciatori di talento. Mercato? Mancherebbe una punta”

Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha parlato ai media presenti dopo aver ricevuto la Panchina d’Argento: “Falco in Nazionale? “Io sono stato allenato da Mancini, credo che sia attento ai giocatori di qualità. Pippo è sotto osservazione, deve fare partite di questo livello con intensità e continuità. Se alzerà il livello, credo che il ct lo terrà in considerazione. Mercato? Diciamo che abbiamo completato quasi tutte le caselle mancanti. In attacco ci manca qualcosa numericamente: non abbiamo fatto in tempo, è andata così. Speriamo che gli infortuni ci lascino in pace”.

Foto: Serie A You Tube