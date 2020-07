Liverani: “E’ mancato il risultato, quest’ultimo può dare la scintilla”

Alla vigilia di Lecce-Lazio, il tecnico dei pugliesi Fabio Liverani è intervenuto ai microfoni ufficiali del club per presentare il match contro gli uomini di Inzaghi. Queste le parole del tecnico giallorosso: “La squadra ha fatto una buona partita anche contro il Sassuolo, la strada adesso è quella giusta. Ci sta mancando la scintilla per fare i tre punti. Gli scontri diretti hanno un valore doppio in questo periodo, però i punti bisogna provare a farli con chiunque. Ex laziale? Vivrò la sfida come sempre, nulla toglie il passato così come nessuno toglie il presente. Ognuno pensa al proprio bene. Noi abbiamo bisogno di punti e di muovere la classifica. La mia squadra può fare tutto, ha le qualità per poter creare difficoltà anche a una corazzata come la Lazio. Inzaghi? Siamo una classe che ha giocato insieme, abbiamo la stessa età e ci conosciamo da tanto tempo, nei novanta minuti però ognuno pensa al primo bene”.

Foto: twitter ufficiale Lecce