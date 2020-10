Liverani: “Delusi dopo domenica. Rispetto per lo Spezia ma dobbiamo vincere”

Alla vigilia della gara di campionato con lo Spezia, Fabio Liverani, tecnico del Parma, ha parlato della condizione della sua squadra, desiderosa di trovare i 3 punti contro i liguri.

Queste le sue parole: “La squadra è arrabbiata e carica dopo domenica, per aver perso in quel modo la partita con l’Udinese. Abbiamo lavorato e ci siamo focalizzati sugli errori commessi. Non credo che sia utile guardarsi alle spalle o pensare ad altre situazioni. Sono convinto che la squadra farà un’ottima partita domani”.

Sullo Spezia: “E’ una buona squadra, sta crescendo molto, ha rimontato due gol alla Fiorentina domenica scorsa. Non è una gara semplice ma dobbiamo fare risultato senza se e senza ma. Abbiamo tutti i presupposti per fare bene”.