Liverani: “Sensazioni positive in vista dell’inizio della nuova stagione. Rog? La sua permanenza ci servirà tantissimo”

Fabio Liverani tecnico del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della prima gara ufficiale dei sardi, in Coppa Italia contro il Perugia.

Queste le sue parole: “Le sensazioni in vista della prima partita ufficiale sono positive, poi dopo la gara ne avremo di più veritiere. C’è ovviamente qualcuno, soprattutto fra quelli che si sono allenati con continuità da inizio luglio, che mi ha stupito di più, ma tutti mi hanno comunicato grande abnegazione e voglia di fare che ora va trasformata in obiettivi e risultati. C’è positività nell’aria. Credo che la Coppa Italia non abbia valore quando si vince mentre quando si perde diventa subito una tragedia. Questa è una partita importante, affrontiamo una squadra che lo scorso anno ha fatto i play off e ha mantenuto un modulo e un’idea di calcio precisa. La cosa più difficile che dobbiamo fare e toglierci i panni di una squadra che vincerà facilmente, dobbiamo avere un’idea di calcio e mantenere l’umiltà. Sulla scelta del capitano sono in difficoltà perché ho più leader in questo spogliatoio. Credo lo sceglierò alla vigilia del campionato, mentre domani sarà Pavoletti.

Sulla permanenza di Rog: “Credo che Rog abbia sentito un’aria diversa per lui, una proprietà vicina e volenterosa di fare anche un sacrificio economico. La sua volontà era quella di restare e dare qualcosa alla squadra, poi sarà il campo a dare risposte, lo stesso vale per Nandez. Sa quanto sia stimato da me, dai compagni e dalla società, se dovesse rimanere sarà un riferimento tecnico e umano. Quanto al mercato è una domanda che va fatta al direttore sportivo, cerchiamo di lavorare a fari spenti dopo un anno difficile e dobbiamo fare tutto in silenzio, poi a fine mese vedremo cosa sarà successo. Lapadula? Lui e Pavoletti possono giocare assieme, ma anche alternarsi fra loro, l’importante è avere sempre l’equilibrio giusto in campo. Pereiro? È fra i giocatori che si sono allenati di più, deve trovare la posizione in campo per mettere in mostra le sue qualità e ci stiamo lavorando. Da lui mi aspetto molto e devo dire che si sta impegnando moltissimo”.

Foto: sito Cagliari